Житель Приволжского района осужден за избиение до смерти своего знакомого во время пьяной драки

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Собранные Безенчукским межрайонным следственным отделом соказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Приволжского района Самарской области. Он признан судом виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"12 июня 2021 года осужденный совместно с ранее знакомым местным жителем находился в доме последнего в селе Обшаровка Самарской области. В ходе распития спиртных напитков на почве оскорблений со стороны потерпевшего между мужчинами возник конфликт, в ходе которого осужденный нанес своему оппоненту множество ударов в область головы и туловища. Далее, мужчина покинул место происшествия. Потерпевший скончался на месте происшествия от множественных закрытых переломов", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

В ходе следствия осужденный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Судом мужчине назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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