Житель Похвистнево пойдет под суд за избиение до смерти своей матери 

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Следственным отделом по городу Похвистнево завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в "причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"В феврале 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире в одном из жилых домов Похвистнево, во время ссоры нанес своей матери 1949 года рождения многочисленные удары по голове. Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, оказала женщине помощь, однако, от полученных травм она скончалась", - сообщили в пресс-служба СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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