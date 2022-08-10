Жильцов многоэтажек могут наказать на сумму до 15 тысяч рублей за консервы в подвале

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Жильцов многоэтажек могут наказать на сумму до 15 тысяч рублей. Жителям многоэтажек грозит штраф до 15 тысяч рублей за хранение законсервированных продуктов в непредназначенных для этого помещениях. Об этом сообщил старший юрист адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Тамаз Мстоян. Специалист напомнил, что зимние заготовки в подвале многоэтажного дома разрешено хранить только в специальных кладовых. Такие кладовки приобретаются жильцами в собственность.

- Другие помещения подвала относятся к местам общего пользования и хранить там личные вещи, в том числе консервацию, прямо запрещено законом. Жильцам за это может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, - рассказал юрист в интервью РИА Недвижимость.

Мстоян уточнил, что чаще всего нарушения обнаруживают органы пожарного надзора, которые инициируют привлечение к ответственности собственников. Также они выносят предупреждение в адрес ТСЖ или управляющей компании, отвечающих за содержание и состояние общего имущества собственников в МКД. Кстати, для ТСЖ и УК за подобные нарушения по закону предусмотрен штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, пишет КТВ-Луч.



