Замкомандующего Южного ВО Воронова заподозрили в трате средств Минобороны в личных целях

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Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ для благоустройства своего земельного участка и дома, сообщил журналистам представитель Южного окружного военного суда, передает РИА Новости.

По его словам, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании генерал-лейтенанту Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательству к мошенничеству.

"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.

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