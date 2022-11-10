Задержан владелец сгоревшего клуба «Полигон» депутат Мирзоев

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Депутат костромской облдумы, владелец сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» Ихтияр Мирзоев задержан. Об этом 10 ноября сообщил источник «Известий».

Ожидается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее, 8 ноября, стало известно, что Мирзоев сменил арендатора перед запланированной проверкой Государственного пожарного надзора. Это сделало инспектирование невозможным.

За день до этого президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева в партии. Отмечалось, что это произошло на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата.

6 ноября Мирзоев заявил, что сдавал все помещения в аренду и не имеет никакого отношения к организовавшей работу заведения фирме «Империя». Он отметил, что электропроводка в клубе была установлена арендатором.

Пожар в клубе произошел в ночь на 5 ноября. В ходе конфликта с посетителями 23-летний Станислав Ионкин запустил в потолок развлекательного центра устройство «Сигнал охотника». Погибли 13 человек, шестеро ранены.

По данным МЧС Костромской области, ряд эвакуационных выходов были заперты. В МЧС России уточнили, что не проводили проверок в клубе, поскольку он находился в собственности индивидуального предпринимателя, относящегося к категории микропредприятия. СК возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

Фото: ТАСС/Пресс-служба СУ СК России по Костромской области/"Известия"