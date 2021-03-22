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За получение взятки задержан работник тольяттинской ветклиники 

22 марта 2021 16:12
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Он получал деньги за выдачу заключения на реализацию продукции животного происхождения без ее фактического осмотра.

Являясь должностным лицом одной из ветеринарных клиник Тольятти мужчина получил незаконное денежное вознаграждение в размере более 380 000 рублей.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Тольятти установили, что с мая 2018 года по декабрь 2019 года мужчина получил более 380 000 рублей от представителей трех разных организаций города.

По данным оперативников, деньги предназначались за выдачу заключения на реализацию продукции животного происхождения без ее фактического осмотра.

Возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки». В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

 

Фото из открытых источников

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