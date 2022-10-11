Юрист предупредила о наказании за неуплату штрафа за нарушение ПДД

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Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова рассказала, почему важно вовремя заплатить штраф за нарушение ПДД.

В беседе с агентством «Прайм» во вторник, 11 октября, эксперт отметила, что если вовремя не оплатить штраф за нарушение ПДД, будет назначен «штраф за штраф», то есть, размер штрафа увеличится в два раза. Также предусмотрен административный арест или обязательные работы, отмечает Life.ru.

Юрист пояснила, что если был назначен «штраф за неуплаченный штраф», который был оплачен, следует обратиться в суд с подтверждением оплаты и сведениями, подтверждающими возможность уплатить штраф. Это сведения о доходах, справка о размере зарплаты, 2 НДФЛ и т.д., отмечает сайт kp.ru. Кроме того, можно предоставить характеристики личности (грамоты, дипломы, медали, благодарности, характеристики с работы, от участкового и от соседей).

Рыжкова также напомнила, что срок уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения составляет 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, пишет RT. Еще 10 дней дается на обжалование в случае несогласия с наказанием, сообщает телеканал «360».

Юрист добавила, что после оплаты штрафа в большинстве случаев можно направить квитанцию в электронном виде через сайт ГИБДД. В спорных случаях после оплаты можно лично предоставить квитанцию об оплате в суд или должностному лицу, вынесшему постановление. В идеале это должен быть банковский чек, а не справка из интернет-банка, пишут "Известия"".