Юрист объяснил, что делать, если на вас оформили чужой кредит

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Без вашего ведома и согласия на вас могут оформить кредит. Считать такую сделку законной нельзя, она может считаться действительной только при двустороннем волеизъявлении сторон, выраженном в письменном виде и подтвержденном соответствующими документами, подписанными также с обеих сторон, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артем Баранов, передает РИА Новости.

По словам эксперта, у вас нет ни прав, ни обязанностей по сделке, которую не согласовывали с вами и которую вы не подписывали, но недобросовестные участники рынка могут воспользоваться вашими данными и повесить на вас фиктивный долг.

Чтобы с вас его не взыскали, необходимо обращаться в суд с грамотным адвокатом.

"После того, как вы выиграли суд, нужно пытаться взыскать с противоположной стороны в максимально возможном объеме ваши материальные затраты на дело", - подчеркнул Баранов.

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