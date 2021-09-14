Ярославский пенсионер подложил самодельную бомбу в огород своей экс-возлюбленной, чтобы вернуть ее

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Житель Ярославской области осужден на четыре года колонии за то, что подложил самодельную бомбу в огород своей экс-возлюбленной, чтобы вернуть ее, но женщина вовремя заметила опасность и не пострадала, сообщает Ярославский областной суд во вторник, передает РИА Новости.

73-летний житель Переславля-Залесского после смерти супруги стал поддерживать близкие отношения с ее подругой. В ноябре 2019 года женщина решила прекратить отношения и расстаться.

"Мужчина приезжал, звонил, уговаривал ее вернуться, встречаться хотя бы раз месяц, но она категорически отказывалась. В один из дней мая 2020 года он решил изготовить самодельное взрывное устройство, которое планировал установить на даче у женщины. По его словам, он хотел напугать возлюбленную и причинить вред ее здоровью, чтобы она вернулась к нему, и он смог за ней ухаживать", - говорится в сообщении.

Используя порох, который он хранил более 30 лет, подсудимый изготовил самодельное взрывное устройство. В конце мая 2020 года он приехал на дачный участок бывшей подруги, воткнул взрывное устройство в грядку, привел пусковой рычаг во взведенное положение. Накрыл подготовленое к взрыву устройство куском линолеума и присыпал саморезами.

1 июня 2020 года, вечером, женщина приехала на дачу с дочерью, зятем и внуками.

"На грядке с земляникой увидела подозрительный предмет – кусок линолеума. Она откинула его в сторону. Под линолеумом была деревянная доска, под которой виднелся предмет цилиндрической формы с проводами. Женщина испугалась, ее зять вызвал полицию. Сотрудники полиции изъяли и обезвредили взрывное устройство", - говорится в сообщении. В ходе обыска в квартире подсудимого был обнаружен незаконно приобретенный порох.

На судебном заседании подсудимый признал вину в незаконном хранении взрывчатого вещества, незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, но отрицал наличие у него умысла на убийство, однако суд все же квалифицировал его действия как покушение на убийство. Пенсионер приговорен к четырем годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, отмечается в сообщении.

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