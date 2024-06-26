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наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Вынесен приговор одному из поджигателей магазина ритуальных услуг в Самаре
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Вынесен приговор одному из поджигателей магазина ритуальных услуг в Самаре

26 июня 2024 21:44
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наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

55-летний самарец признан виновным по статьям "Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом" и "Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога".

18 ноября 2022 года осужденный вместе с другим соучастником преступления поджог магазин ритуальных услуг на улице Авроры в Самаре. В результате пожара погибли 31-летняя женщина и 61-летний мужчина.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В отношении соучастника преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, сам обвиняемый находится в розыске, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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