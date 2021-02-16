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Введен запрет на высадку из общественного транспорта детей-безбилетников

16 февраля 2021 16:52
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Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, инициатива была внесена правительством.

Госдума во вторник приняла в третьем (заключительном) чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд, передает ТАСС.

Необходимые изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, инициатива была внесена правительством. "Сегодня мы приняли в окончательном (третьем) чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета. Мы считаем, что оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", - сказал журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Действующие положения устава допускали высадку лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. Принятым законом закрепляется, что нельзя высаживать детей в возрасте до 16 лет, находящихся в транспорте без сопровождения взрослых.

Кроме того, поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас он регламентируется исключительно федеральными правилами. Теперь же регионам будет разрешено самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда. Согласно тексту, при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах одного субъекта РФ, порядок подтверждения оплаты проезда или права на льготный проезд регулируется нормативным правовым актом региона.

Документом также установлено, что если пассажир не предъявил билет и решил покинуть транспорт, то оплата начисляется за проезд до ближайшей остановки с точки его отправления. Если определить место его посадки не удалось, то в расчет берется начальный пункт маршрута.

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Комментарии

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