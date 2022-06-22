Вступил в силу закон, который исключит ошибочную идентификацию должников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Отмечается, что после снижения ставки срок действия программы (до конца года) и ее параметры останутся прежними.
Михаил Мишустин подписал указ о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
Фестиваль приурочен к празднованию явления чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери – покровительницы города Сызрань.
В Сызрани состоится Фестиваль колокольного звона и народного творчества «Сызранские перезвоны»
В Самарской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции.
Медицинские работники напоминают жителям СО о важности вакцинации от COVID-19
Уточнено и понятие пытки — теперь под него подпадает и бездействие, которое привело к страданиям.
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки
Прием по новым специальностям из перечня уже с 1 сентября начнут образовательные кластеры, вошедшие в проект "Профессионалитет".
В российских колледжах появятся 12 абсолютно новых специальностей
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории нашей страны.
День памяти и скорби: начальник ГУ МЧС СО возложил цветы к Вечному огню на площади Славы
Праздничные мероприятия «Территория молодости» будут проходить два дня.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» и в СКК «Дворец спорта» отметят День молодежи
Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Шестеркин стал обладателем награды "Везина Трофи".
Россиянина Игоря Шестеркина признали лучшим вратарем сезона в НХЛ
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.71
-2
EUR 57.46
-1.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На стадионе «Солидарность Самара Арена» и в СКК «Дворец спорта» отметят День молодежи
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Вступил в силу закон, который исключит ошибочную идентификацию должников

22 июня 2022 15:43
128
Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения.

С 20 июня 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Новый закон призван решить проблему однозначной идентификации должника в рамках исполнительного производства.

Законом внесены изменения в процессуальное законодательство и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении и исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения.

Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. Таким образом, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

В случае отсутствия указанных сведений в исполнительном документе, направленном для принудительного исполнения, исполнительный документ будет возвращаться в выдавший его орган для надлежащего оформления.

Также законом закрепляется возможность использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.

Кроме того, в соответствии с положениями нового закона предусмотрена возможность автоматического вынесения процессуальных документов в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений. В частности, речь идет о  возбуждении, отказе, приостановлении, прекращении или окончании исполнительного производства, отмене ограничений и запретов для должника, снятии арестов, предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения требований, отмене взыскания на денежные средства, зарплату и иные доходы должника, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
191
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
228
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в России. 
21 июня 2022  21:16
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин  
425
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
455
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
663
Весь список