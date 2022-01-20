Вслед за соучастниками Махлая могут арестовать все его иностранные компании

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В конце ноября 2021 года на ПАО «Тольяттиазот» произошла смена руководства, в результате которой были прекращены полномочия органов управления, подконтрольных основному владельцу химкомбината Сергею Махлаю и его сообщникам.

Это сразу же привело к коллапсу всех созданных им нелегальных финансовых схем, с помощью которых прибыль гигантского завода годами утекала в офшоры. Теперь главный вопрос – удастся ли вернуть украденные миллиарды обратно на предприятие?

Напомним, что Махлай вместе с подельниками был в 2019 году осужден за мошенничество в особо крупном размере путем продажи всей экспортной продукции ТоАЗа по заниженной на 20-40% цене аффилированному офшору Nitrochem Distribution AG, который затем перепродавал ее уже по рыночным ценам. В результате значительная часть прибыли похищалась, с нее не платились налоги в России. Только за 2008-2011 годы в результате реализации схемы было не доплачено 2,5 млрд руб. налогов. Мошенников, скрывающихся за рубежом, заочно приговорили к 8,5-9 годам лишения свободы. Также в рамках гражданского иска их обязали выплатить компенсацию потерпевшим – 77,3 млрд руб. – ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», миноритарному акционеру. РЕКЛАМА НА ВЕКЕ Как разместить

Сейчас близится к завершению расследование аналогичного уголовного дела, но касающегося уже воровства экспортных поставок в 2012-2013 годах. Заявлен гражданский иск с требованием компенсации ущерба в 53 млрд руб. Таким образом, только за счет этой схемы ущерб ТоАЗу и его акционерам составил 141 млрд руб.

Как отмечают эксперты, есть все правовые возможности добиться обеспечения суммы иска. В частности, могут быть арестованы зарубежные офшоры Махлая, выступающие номинальными держателями большинства акций ТоАЗа. Международные механизмы для этого существуют, и правоохранительные могут их задействовать.

Впрочем, воровством экспортной продукции преступления на ТоАЗе далеко не ограничивались. Стараниями бывшего гендиректора Дмитрия Межеедова и его заместителей Виктора Казачкова и Андрея Бобкова, известных специалистов в области корпоративных афер, появилось множество альтернативных каналов вывода прибыли ТоАЗа в офшоры. В частности, с 2015 года ТоАЗ вдруг начал платить каким-то непонятным иностранным компаниям по $60 млн в год якобы за услуги фрахта, хотя раньше этим всегда занимался посредник.

Еще один крупный канал – строительство и ремонт. Подставные фирмы вроде ООО «МСА-строй» и ООО «Интеркон» получали фиктивные подряды и 70-процентный аванс, но в действительности почти ничего не делали, а деньги в конце концов выводились за рубеж. Никаких закрывающих документов не оставалось. Так завод лишался еще не менее $50 млн в год.

Еще 30-40 млн евро в год выводилось через разрекламированный проект «Тарсу», в ходе которого одноименная турецкая компания якобы должна была провести реконструкцию систем водоочистки и водоподготовки на ТоАЗе. Вот только «Тарсу» – обычная турецкая компания, занимающаяся строительством домов и ничего не понимающая в технологии химического производства. В итоге огромные деньги, инвестированные в «проект», отмывались в турецких банках и переправлялись Махлаю.

Удивительно, но за все это Межеедов получал только официальный оклад в 72 млн руб. в год, а с учетом надбавки за «работу» в совете директоров получалось и того 400 млн руб. Но и этого ему было мало, и жадный топ-менеджер умудрялся еще и требовать 10-процентные откаты лично для себя с каждого фиктивного подряда.

В прошлом году перед Межеедовым стояли большие цели: вывести 21,7 млрд руб. в офшоры под видом «инвестпрограммы», но он успел вывести лишь 16 млрд, а весной, после обысков дома и в офисе в связи с расследованием коррупционных эпизодов, Межеедов спешно сбежал с ТоАЗа. Тем не менее, высока вероятность, что отвечать за совершенные под его началом преступления тем или иным образом ему все равно придется.

Совет директоров также занимался одобрением подозрительных сделок, очевидно не выгодных для ТоАЗа, но при этом очень нужных Махлаю. Например, СД одобрил серию сделок, в результате которых право требования задолженности ООО «Техник-парк» на более чем 737 млн руб. перед Тольяттихимбанком (принадлежит Махлаю) перешло к ТоАЗу. Когда Межеедов, финдиректор Николай Неплюев и председатель совета директоров Петр Орджоникидзе одобряли сделки, они прекрасно знали о неплатежеспособности должника и убыточности для ТоАЗа, но это их не остановило. «Уралхим» подал иск к членам СД и добился ареста их имущества на 737 млн руб. в качестве обеспечительной меры.

Другой видный член «махлаевских», бывший председатель Тольяттихимбанка Александр Попов, уже получил приговор по делу о взятке. В своем банке он не только занимался отмыванием и обналичиванием средств, а также управлением международной сетью офшоров, но и курировал финансирование коррупционного прикрытия Махлая. В 2015 году по поручению Махлая он пытался передать судьям Верховного суда РФ $2 млн в обмен на отмену доначисления ТоАЗу налогов за 2010 год. В июне он получил 7,5 лет строгого режима, но последним в его карьере этот приговор может и не стать, ведь Попов вместе с Махлаем и другими участниками группировки также проходят обвиняемыми по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 159 (мошенничество).

Как сообщает сайт wek.ru, еще один подельник Махлая Владимир Чабров, бывший директор ООО «Томет», созданного прямо на территории ТоАЗа из выведенных из него активов, успел собрать аж три уголовных дела. Когда «Томет» был признан одним из солидарных ответчиков в рамках гражданского иска по делу о мошенничестве, по которому Махлая и связанных с ним физических и юридических лиц обязали выплатить в общей сложности 87 млрд руб., Чабров попытался искусственно обанкротить «Томет», чтобы Махлай мог ничего не платить, а заодно и перепрятать активы фирмы. «Томет» вдруг начал выступать поручителем по невозвратным кредитам, выданным разным компаниям банками Махлая, а также закупал железнодорожные цистерны по заведомо завышенным ценам. Чабров успел нанести «Томету» ущерб в 1,9 млрд руб., но его план провалился. Суд отказался банкротить «Томет» по сценарию Махлая, а полномочия Чаброва были досрочно прекращены. Сейчас его имущество арестовано в качестве обеспечительной меры.

Незадолго до смены руководства на ТоАЗе был арестован Андрей Бобков, бывший директор по безопасности. Заручившись поддержкой прикормленного ЧОП «Алмаз», он создал масштабную схему вывоза с предприятия неучтенной продукции, оборудования, запчастей и других ценностей. Конкретные объемы украденного Бобковым пока выясняют правоохранители. Путем шантажа, угроз и подкупа он втянул в преступную деятельность многих своих коллег. Сейчас Бобков арестован по подозрению в мошенничестве и злоупотреблением полномочиями.

Таким образом, хоть Махлай и часть его подельников и скрываются за рубежом, возможности для взыскания компенсации причиненного им ущерба есть. Правоохранители проделали колоссальную работу, чтобы ТоАЗ смог выбраться из мафиозного плена. Нет никаких сомнений, что опыт и профессионализм следователей, судей и прокуроров сыграет решающую роль и в возвращении на предприятие выведенных в офшоры средств.

Дмитрий Наумов

Фото: http://ria.ru