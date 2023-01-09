В Рачейском лесничестве лесничий принял  лесозаготовительные работы за взятку

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В период с декабря 2021 года по август 2022 года подозреваемый передал мастеру леса Рачейского лесничества взятки в сумме не менее 31 тысячи рублей, за заведомо незаконные действия взяткодателя при приемке выполненных лесохозяйственных мероприятий и лесных участков после окончания лесозаготовительных работ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО