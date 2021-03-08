Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в СО, в котором погибло 7 человек

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8 марта примерно в 6 часов на 8 км автодороги «Самара-Тольятти» в районе н.п. Курумоч произошло ДТП между грузовым и легковым автомобилями. Погибли 7 человек, находящиеся в легковом автомобиле, в возрасте от 17 до 23 лет.

В настоящее время уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" принято к производству следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

На данный момент проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления. Работу на месте происшествия координирует руководитель следственного управления по Самарской области Самодайкин В.В. Назначены все необходимые судебные экспертизы, выясняются причины и обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ГУ МВД СО