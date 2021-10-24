Возбуждено уголовное дело по факту получения тольяттинцем ожогов после удара током на предприятии

180

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти по факту получения мужчиной ожогов при производстве работ возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", передает пресс=служба СУ СК СО.

9 сентября тольяттинец (1976 года рождения) при осмотре трансформаторной подстанции на территории акционерного общества, получил удар электрическим током.

Мужчина был госпитализирован с термическими и химическими ожогами тела.

По предварительным данным причиной произошедшего послужило нарушение требований охраны труда.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО