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Возбуждено уголовное дело по факту получения тольяттинцем ожогов после удара током на предприятии

24 октября 2021 15:19
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Мужчина был госпитализирован с термическими и химическими ожогами тела.

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти по факту получения мужчиной ожогов при производстве работ возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", передает пресс=служба СУ СК СО.

9 сентября тольяттинец (1976 года рождения) при осмотре трансформаторной подстанции на территории акционерного общества, получил удар электрическим током.

Мужчина был госпитализирован с термическими и химическими ожогами тела.

По предварительным данным причиной произошедшего послужило нарушение требований охраны труда.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:    СУ СК СО

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