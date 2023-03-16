В Отрадном директор «Детской художественной школы», обвиняемая в мошенничестве и подлоге, предстанет перед судом

140

Следственным отделом Отрадного завершено расследование уголовного дела в отношении директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа», обвиняемой в мошенничестве и подлоге.

"По версии следствия, обвиняемая в период с 2019 года по 2022 год путем обмана обратила в свою пользу бюджетные средства на общую сумму более 340 тысяч рублей, предоставляемые Администрации г.о. Отрадный для оплаты труда работников МБУ ДО «ДХШ», которые числились в учреждении в качестве сотрудников, но фактически трудовые обязанности не исполняли", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в суд города Самары для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО