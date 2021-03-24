Я нашел ошибку
Главные новости:
Он сделал вторую инъекцию вакцины ГамКовидВак. 
Самарец стал 100-тысячным жителем региона, который завершил вакцинацию от коронавируса   
К судье обратилась женщина с просьбой оказать помощь в  досрочном освобождении мужчины, отбывающего наказание в ИК.
Бывший судья Волжского районного суда за получение взятки ответит перед судом
Иван Сергеев с 28 забитыми голами продолжает лидировать в гонке бомбардиров ОЛИМП – Первенства ФНЛ.
"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" - 2:0   
После аварии мужчина бросил автомобиль, а сам скрылся. Обе женщины умерли в больнице от полученных травм.
Водителя Mercedes, сбившего на тротуаре в Москве двух женщин, задержали
В совещании принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главами регионов ПФО
Комплексы поступили на вооружение в декабре 2020 года, а 31 января 2021 года они стали на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья.
В Параде Победы в Самаре впервые будут представлены зенитные системы С-400 "Триумф"
"Нам были предоставлены уникальные условия, уникальная поддержка", отметило руководство компании.
Виктор Кудряшов  встретился с руководством российского представительства компании «Данон»
Пристав пересчитал все монеты и принял их в счет погашения долга.
Оплатил долг:  два ящика монет принес приставу житель Северодвинска
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.15
0.79
EUR 90.05
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
В Самарском техникуме кулинарного искусства проходили соревнования по «Выпечке осетинских пирогов»
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Водителя Mercedes, сбившего на тротуаре в Москве двух женщин, задержали

24 марта 2021 19:28
72
После аварии мужчина бросил автомобиль, а сам скрылся. Обе женщины умерли в больнице от полученных травм.

Полиция задержала водителя Mercedes, сбившего двух женщин на тротуаре на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице", - сообщила Волк.

Вечером 23 марта автомобиль Mercedes на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы после столкновения с припаркованной машиной выехал на тротуар и сбил двух женщин. После аварии водитель оставил автомобиль, а сам скрылся.

Пострадавшие были госпитализированы, позже стало известно, что обе женщины умерли в больнице от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

 

Фото:    Мобильный репортер/Агентство "Москва"/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии.
24 марта 2021  17:10
В губернии сократилось число наркозависимых
Политика региона
110
Губернатор поручил разработать меры поддержки для некоммерческих организаций, которые занимаются реабилитацией людей с наркозависимостью.
24 марта 2021  15:47
Дмитрий Азаров: «НКО играют огромную, а по некоторым направлениям – определяющую роль в жизни страны и общества»
Политика региона
203
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
24 марта 2021  13:44
В Самарской области за сутки на 24 марта выявлены 199 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
203
План текущего года – это 1,7 млн квадратных метров нового жилья в Самарской области
24 марта 2021  12:42
План текущего года – это 1,7 млн квадратных метров нового жилья в Самарской области
Строительство
225
Города Самарской области представят на Всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды
24 марта 2021  10:41
Города Самарской области представят на Всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды
Благоустройство региона
252
Весь список