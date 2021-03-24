Водителя Mercedes, сбившего на тротуаре в Москве двух женщин, задержали

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Полиция задержала водителя Mercedes, сбившего двух женщин на тротуаре на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице", - сообщила Волк.

Вечером 23 марта автомобиль Mercedes на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы после столкновения с припаркованной машиной выехал на тротуар и сбил двух женщин. После аварии водитель оставил автомобиль, а сам скрылся.

Пострадавшие были госпитализированы, позже стало известно, что обе женщины умерли в больнице от полученных травм.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"/ТАСС