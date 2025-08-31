Водителей начнут штрафовать за «заменители» детских кресел в автомобилях

104

Водителей с 1 сентября начнут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей за «заменители» детских кресел в автомобилях. Об этом 31 августа сообщила первый замглавы Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, пишет "Парламентская газета".

По ее словам, вступающие в силу поправки запрещают перевозить несовершеннолетних без специального удерживающего устройства или бустера.

«Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», — пояснила депутат, которую цитирует ТАСС.

Штраф для физических лиц составит три тысячи рублей, для компаний, включая службы такси, — 100 тысяч рублей, уточнила Буцкая. Она рекомендовала обращаться в автопарк, если шофер проигнорирует замечание насчет отсутствия детского кресла.

Депутат напомнила, что неправильно выбранные устройства представляют серьезную угрозу для жизни ребенка не только при ДТП, но и при резком торможении. Тканевые фиксаторы часто не выдерживают нагрузки, в итоге ремень безопасности смещается к шее и душит юного пассажира, констатировала Буцкая.

