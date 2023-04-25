В Новокуйбышевске женщина-предприниматель подозревается в мошенничестве с субсидией

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Следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, являющейся индивидуальным предпринимателем, подозреваемой в совершении преступления по статье "Мошенничество при получении выплат".

В 2021 году с подозреваемой было заключено соглашение в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» о предоставлении субсидии из областного бюджета на сумму 500 тысяч рублей для ремонта нежилого помещения, монтажа оборудования и строительства стационарного бассейна. Однако женщина, получив указанные денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению на цели, не связанные с реализацией указанного проекта.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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