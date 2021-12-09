Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве  на 2,5 миллиарда рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый проект музея стал логическим продолжением проекта «Музейный конструктор онлайн» (грант на реализацию которого был выигран музеем в 2020 году).
Тольяттинский краеведческий музей получил грант Благотворительного фонда Владимира Потанина
Российский лидер в своей речи отметил, что СПЧ активно занимается насущными, актуальным проблемами, которые волнуют общество.
Путин назвал защиту граждан от мошенничества одним из главных приоритетов
264 человека за сутки заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Противоправные действия подозреваемого выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ по региону и службой безопасности ПАО "Транснефть".
СК задержал гендиректора АО "Транснефть-Верхняя Волга" по подозрению во взяточничестве
Они  перешли на оплату тепловой энергии по факту.
В 2021 году свыше 4500 жителей Самарской области выбрали наиболее комфортный способ расчета за тепло
В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год.
Дмитрий Яксонов и Центр тестирования ГТО Тольятти - победители Национальной спортивной премии
К обсуждению проблем граждан подключился также Глава муниципального района Пестравский Сергей Ермолов. 
Сенатор РФ Фарит Мухаметшин провел личный прием жителей Пестравского района Самарской области
Заявка университета была отобрана в финал конкурса из 3053 претендентов.
Самарский университет им. С.П. Королёва - номинант премии «Знание»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.25
EUR 83.34
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве  на 2,5 миллиарда рублей

9 декабря 2021 14:52
119
Жена Мейера Инна также является обвиняемой, ее следствие просит отправить под домашний арест.

Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер обвиняется в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

"Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1 428 677 453,77 рубля и 1 000 000 000 рублей", - говорится в сообщении.

Жена Мейера Инна также является обвиняемой, ее следствие просит отправить под домашний арест, отмечается в релизе.

"Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт", - заявил защитник Мейера.

Адвокат попросил суд отпустить своего подзащитного под залог в 5 миллионов рублей, либо ограничить его запретом определенных действий, либо отправить под домашний арест.

Следователь, обосновывая ходатайство, указал, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества и что он может скрыться от следствия.

На заседании суда Мейер заявил, что просит не арестовывать его, он боится, что если его и жену арестуют, то их четверо детей будут переданы в детдом.

 

Фото:    Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 декабря 2021  14:00
Еще 749 жителей Самарской области заболели коронавирусом
262
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
9 декабря 2021  13:20
В День Героев Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
158
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
9 декабря 2021  12:43
В областной столице в 11-й раз проходит ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса»
184
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
475
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
551
Весь список