Владельца сети "Рив Гош" Мейера обвинили в мошенничестве  на 2,5 миллиарда рублей

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Владелец сети "Рив Гош" Август Мейер обвиняется в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

"Мейеру вменяется два эпизода мошенничества на суммы 1 428 677 453,77 рубля и 1 000 000 000 рублей", - говорится в сообщении.

Жена Мейера Инна также является обвиняемой, ее следствие просит отправить под домашний арест, отмечается в релизе.

"Пять лет ведется следствие. Уже все изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт", - заявил защитник Мейера.

Адвокат попросил суд отпустить своего подзащитного под залог в 5 миллионов рублей, либо ограничить его запретом определенных действий, либо отправить под домашний арест.

Следователь, обосновывая ходатайство, указал, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества и что он может скрыться от следствия.

На заседании суда Мейер заявил, что просит не арестовывать его, он боится, что если его и жену арестуют, то их четверо детей будут переданы в детдом.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/РИА Новости