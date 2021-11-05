Владелицу земельного участка в Красноглинском районе обязали перенести вольер для своих собак дальше от забора

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Владелица земельного участка в Красноглинском районе Самары обратилась в суд с исковым заявлением в адрес своей соседки.

Дело в том, что живущая рядом женщина возвела вольер для своих собак вплотную к соседскому участку. Слишком близкое расположение постройки соседку не устроило и она обратилась в суд с требованием перенести строение на расстояние не менее 1 метра от общего забора.

Суд требования женщины удовлетворил и обязал владелицу собак перенести вольер.

В отделении судебных приставов Красноглинского района в отношении владелицы постройки было возбуждено исполнительное производство.

Несмотря на полученные предупреждения женщина вольер в положенный срок не перенесла и судебным приставом-исполнителем в отношении нее были вынесены постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и запрете на выезд за пределы страны.

Принятые меры побудили должницу перенести строение от забора на положенное расстояние, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области