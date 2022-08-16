В Исаклинском районе будут судить бывшего заместителя главного врача за служебный подлог

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В Исаклинском районе перед судом предстанет бывший медицинский работник, обвиняемый в совершении мошенничества и служебного подлога при подготовке документов для оформления инвалидности гражданину.

"По версии следствия, обвиняемый, занимавший на момент совершения преступления должность заместителя главного врача по медицинской части, за незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у гражданина заболевания, влекущего установление последнему 2 группы инвалидности, при фактическом его отсутствии. При этом, обвиняемый достоверно знал, что оформление инвалидности осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы, в связи с чем у него отсутствовала возможность исполнить взятые на себя обязательства. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как потерпевший отказался от выплаты вознаграждения", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО