В Исаклинском районе племянник украл из тайника родственницы 526 тысяч рублей

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В ноябре текущего года в ОМВД Исаклинского района за помощью обратилась индивидуальный предприниматель, которая сообщила, что ее родственник из тайника в частном доме похитил 526 тысяч рублей.

Сотрудники следственно – оперативной группы на месте происшествия провели осмотр, изъяли из комнаты, где находится тайник, следы пальцев рук, как впоследствии показала экспертиза, не принадлежащие заявительнице и ее супругу.

Оперуполномоченные опросили очевидцев и восстановили ход событий: продавец – консультант одного из обществ с ограниченной ответственностью 1992 года рождения оказывал услуги своей родственнице, работая с деловыми бумагами. В день пропажи денежных средств он оставался в доме один, готовил накладные. О существовании тайника, со слов заявительницы, племянник знал, но входить в комнату, где он расположен, она ему не разрешала. Отсутствие денежных средств женщина заметила после ухода «помощника», в течение суток пыталась самостоятельно убедить племянника вернуть ей денежные средства, но молодой человек категорически отрицал свою причастность к краже.

В этот же день, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейские получили информацию, что один из местных жителей видел племянника заявительницы в парке, когда он что-то прятал под одним из деревьев.

Подозреваемого в хищении денег, оперуполномоченные задержали по месту жительства.

Молодой человек сознался, что хотел похитить у тети немного денег, рассчитывая, что она не заметит. Когда ушел из ее дома, развернул сверток и обнаружил крупную сумму, растерялся, взял себе часть, потратил на собственные нужды, а остальное – закопал под деревом в парке. Полицейские изъяли в указанном злоумышленником месте сверток с деньгами и передали потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в крупном размере", сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО