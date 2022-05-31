Верховный суд: у жильцов есть право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье

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Жильцы имеют право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье, даже если это не сопровождается насилием или угрозой его применения. Это разъяснил Пленум Верховного суда России, дополнив свое постановление от 2012 года о порядке применения законодательства о необходимой обороне, передает ТАСС.

Пленум пояснил, что защита от посягательств, "которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда", может касаться не только уничтожения или повреждения чужого имущества, но и случаев "незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия". Такие действия правомерны, если не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

Начало права на оборону

Верховный суд РФ также уточнил положение о том, что состояние необходимой обороны возникает до момента начала преступного посягательства при наличии его реальной угрозы.

"Разъяснить судам, что состояние необходимой обороны может иметь место, в том числе в случаях, когда защита была осуществлена при обстоятельствах, свидетельствующих о наличии реальной угрозы совершения общественно опасного посягательства, а действия оборонявшегося лица непосредственно предшествовали такому посягательству и были направлены на его предотвращение", - говорится в постановлении. Например, при высказывании угроз немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы или направления в сторону оборонявшегося оружия, что свидетельствовало о намерении применить это оружие непосредственно на месте конфликта.

Что не является провокацией

Верховный суд также пояснил, что хотя лицо, спровоцировавшее нападение для совершения ответных противоправных действий, не признается находившимся в состоянии необходимой обороны, "вместе с тем не могут признаваться провокацией нападения правомерные действия лица, в том числе направленные на пресечение нарушения общественного порядка".

Презумпция невиновности

Также Пленум ВС отметил, что обвиняемый в превышении пределов необходимой обороны не должен доказывать свою невиновность в суде. "При проверке доводов подсудимого о совершении общественно опасного деяния в состоянии необходимой обороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности, в том числе учитывать, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления", - разъяснил суд. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых обвиняемым в свою защиту, лежит на стороне обвинения, а все сомнения в виновности лица, обвиняемого в превышении пределов необходимой самообороны, которые не могут быть устранены, толкуются в пользу подсудимого.

Поручение президента

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал Верховному суду обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны, а также подготовить по итогам обобщения соответствующие разъяснения.

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