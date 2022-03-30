Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством

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Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда, передает ТАСС.

"Отказать в удовлетворении иска", - говорится в карточке дела, в рамках которого истец оспаривал пункт ПДД.

В обоснование своих требований истец указывал, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.

В свою очередь выступивший ответчиком в суде представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС