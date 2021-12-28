Верховный суд ликвидировал "Мемориал"

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Верховный суд РФ во вторник принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом), передает корреспондент ТАСС.

"Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" удовлетворить", - огласила решение судья Алла Назарова.

Решением суда будут ликвидированы все отделения организации.

Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы остаются неизвестны. Решение суда пока не вступило в силу и "Мемориал" намерен его обжаловать.

"Мы считаем решение Верховного суда РФ, удовлетворившего иск Генпрокуратуры о ликвидации международного "Мемориала", незаконным и необоснованным и будем обжаловать его", - сказала адвокат Мария Эйсмонт.

По ее словам, "это несправедливое решение, которое принесет вред" стране. "Это плохой сигнал, что наше общество и наша страна движутся в неправильном направлении", - считает глава "Мемориала" Ян Рачнский, прокомментировавший судебное решение.

Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международной организации "Мемориал", признанной в РФ НКО-иноагентом, за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру "Мемориал".

Международный "Мемориал" внесли в реестр НКО - иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В "Мемориале" подчеркнули, что не нарушали закон об иноагентах.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС