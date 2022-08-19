В Большеглушицком районе продолжается расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП

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Сотрудниками Большеглушицкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области инициировано принятие к производству уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, возбужденного по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По версии следствия, 13 августа водитель автомобиля Датсун, следуя по 115 км автодороги «Самара – Большая Черниговка» в направлении Самары, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Камазом. В результате произошедшего водитель данного автомобиля получил телесные повреждения, водитель и пассажиры автомашины «Датсун», в том числе ребенок 2012 года рождения скончались на месте происшествия, еще один малолетний пассажир транспортного средства скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО