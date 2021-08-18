В Жигулевске полицейские изъяли у мужчины несколько видов наркотиков

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В июле в Жигулевске на улице Парковой сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором на заднем сиденье в качестве пассажира находился молодой человек, который попытался скрыться от полицейских, но был задержан.

При осмотре транспортного средства в заднем кармане пассажирского сиденья правоохранители обнаружили сверток, обмотанный скотчем, в котором находилось сорок пакетиков с метилэфедроном и мефедроном. По версии сотрудников органов внутренних дел, задержанный намеревался незаконно сбыть наркотические средства.

Также в ходе осмотра жилища подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли пакет с марихуаной и предметы, предназначенные для взвешивания и расфасовки наркотических средств.

В ходе опроса задержанный пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. По данным оперативников, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на незаконной сбыт наркотических средств в крупном размере" и "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в значительном размере".

Молодой человек заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО