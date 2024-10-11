В Жигулевске мужчина в пьяной ссоре убил свою знакомую

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Собранные следственным отделом Жигулевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому местному жителю. Он признан виновным по статье "Убийство".

11 марта 2024 года осужденный распивал спиртные напитки со своей 65-летней знакомой в её квартире. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей несколько ударов ножом. От полученных повреждений женщина скончалась.

В ходе предварительного расследования мужчина был заключен под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО