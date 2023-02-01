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В Жигулевске молодой человек предстанет перед судом за убийство и кражу

1 февраля 2023 18:57
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Во время ссоры на рыбалке он нанес своему знакомому смертельные удары топором.

Следственным отделом Жигулевска завершено расследование  уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого по статьям "Убийство" и "Кража, с причинением значительного ущерба гражданину".

10 октября 2022 года обвиняемый, находясь со своим знакомым  на территории озер, расположенных в районе села Лопатино Ставропольского района, распивали спиртные напитки. Через какое-то время между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов топором в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Кроме того, в начале октября 2022 года обвиняемый похитил из автомобиля видео-регистратор и денежные средства на общую сумму в 16 тысяч рублей, принадлежавшие другому потерпевшему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   скриншот видео СУ СКР СО

 

 

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