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В Торжке продавщица ларька похитила 800 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

8 февраля 2024 19:21
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Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

Продавщица ларька в Тверской области украла около 800 лотерейных билетов, но по всем проиграла, сообщила региональная полиция, передает РИА Новости.

"В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей", — говорится в заявлении.

Хищение вскрыла служба безопасности компании по распространению лотерейных билетов: при инвентаризации в одной из точек сотрудники выявили пропажу порядка 800 билетов моментальной бестиражной лотереи.

К пропаже оказалась причастна 19-летняя продавщица, которую впечатлило, как один из покупателей в ее присутствии вытянул выигрышный билет. 

"В течение нескольких рабочих дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи в надежде на крупный выигрыш. Но ни один билет не принес желаемую прибыль. Кроме того, пропажу обнаружили", — уточнили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела о присвоении/растрате. Девушке грозит до двух лет лишения свободы.

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