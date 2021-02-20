В  Тольятти возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением школьников

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19 февраля в СМИ опубликованы данные о том, что у учащихся школы города Тольятти выявлены признаки отравления.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По предварительным данным, с 18 февраля 34 ученика школы в возрасте от 7 до 16 лет и 2 педагога обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. Расследование уголовного дела продолжается, передает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области