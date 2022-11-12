В Сызрани заключена под стражу женщина, подозреваемая в убийстве сожителя

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Сотрудниками следственного отдела Сызрани по факту обнаружения тела 44-летнего местного жителя без признаков жизни возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

12 ноября, ночью, в квартире одного из жилых домов по улице Жуковского было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных травм в области головы и туловища.

По подозрению в совершении преступления была задержана сожительница погибшего, которая рассказала, что нанесла травмы мужчине в ходе ссоры, возникшей на бытовой почве. В качестве орудия преступления женщина использовала кухонный нож.

В настоящее время судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО