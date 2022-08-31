В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на подростков 

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Следственным отделом Сызрани по факту нападения собак на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В июле администрацией города был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Сызрани.

В результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, 29 августа текущего года произошло нападение безнадзорных животных на четверых подростков в возрасте от 10 до 14 лет.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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