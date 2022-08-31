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В Сызрани возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на подростков 

31 августа 2022 19:12
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Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственным отделом Сызрани по факту нападения собак на несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

В июле администрацией города был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Сызрани.

В результате недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения, 29 августа текущего года произошло нападение безнадзорных животных на четверых подростков в возрасте от 10 до 14 лет.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

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