В Сызрани направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков

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Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте окончено расследование уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств.

В июле текущего года в здании железнодорожного вокзала станции Сызрань-1 сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте был выявлен 29-летний житель одной из сопредельных республик. Мужчина, находясь в здании вокзала, вел себя растерянно и сильно нервничал, чем привлек внимание сотрудников транспортной полиции. Для проведения личного досмотра мужчина был доставлен в дежурную часть, где была установлена причастность данного лица к незаконному сбыту наркотиков в Сызрани.

Полицейские обнаружили и изъяли из тайника-закладки, сделанным обвиняемым, полимерный пакет, в котором находилось пять свертков с героином.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что обвиняемый приехал из Москвы с целью незаконного приобретения и распространения наркотических средств в Сызрани.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России