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В Сызрани арестован 15-летний подросток, подозреваемый в приготовлении к теракту

7 ноября 2023 18:37
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По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственным отделом Сызрани расследуется уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в "приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти".

"С августа 2023 года по 1 ноября 2023 года у подозреваемого после просмотра видеозаписей в сети «Интернет» об основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах, возник преступный умысел, направленный на совершение террористического акта - поджога школы, где он обучался, в целях дестабилизации деятельности органов власти. После этого, злоумышленник приобрел составляющие для зажигательно смеси, с помощью которых  изготовил самодельное оружие", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

1 ноября 2023 года его преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

 

Фото:  freepik.com

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