В Ставропольском районе полицейские пресекли реализацию поддельных справок ПЦР-теста

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В Самарской области полицейские пресекли реализацию поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус на территории Ставропольского района.

Продажа осуществлялась в одном из павильонов, расположенных на 981 километре трассы М-5 «Урал» в селе Зеленовка.

"По версии полицейских, к реализации фиктивных справок причастен 28-летний гражданин Республики Казахстан, временно зарегистрированный на территории Самарской области и занимающийся автострахованием. Подозреваемого задержали после продажи 34-летнему мужчине поддельной справки за денежное вознаграждение в размере одной тысячи рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Полицейскими изъяты: справка ПЦР-теста, ноутбук и одна тысяча рублей.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Фото: ГУ МВД СО