В Ставропольском районе начата доследственная проверка: несколько учеников упали в обморок во время школьной линейки

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17 октября 2023 года в соцмедиа была размещена информация о том, что утром 16 октября 2023 года во время школьной линейки нескольким учащимся разного возраста стало плохо, они упали в обморок и их госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время отсутствует угроза их жизни и здоровью.

По данному факту территориальным следственны отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По ее результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: pxhere.com