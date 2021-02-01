В СО в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку

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Индивидуальный предприниматель, попытался передать сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Сотрудник полиции отказался от взятки отказался.

По данным оперативников, деньги предназначались за прекращение проверки по факту незаконной продажи табачной продукции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки должностному лицу".

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области