В СО бывший заместитель начальника ж/д станции подозревается в получении взятки

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Следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника железнодорожной станции, подозреваемого в совершении преступления по статье "Получение взятки в крупном размере".

С июля 2019 года по октябрь 2020 года подозреваемый, являясь на момент совершения преступления заместителем начальника железнодорожной станции Жигулевское море, получил от директора общества с ограниченной ответственностью 160 тысяч рублей за совершение действий в пользу взяткодателя. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за ускорение процесса подачи (уборки) железнодорожных вагонов между станциями Куйбышевской железной дороги.

В настоящее время мужчина задержан и заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, передает пресс-служба СУ СК СО,

Фото: пресс-служба СУ СК СО