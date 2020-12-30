В СО бывший судья пойдет под суд за получение взятки

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Автозаводского районного суда города Тольятти, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, к судье обратился его знакомый и попросил о вынесении объективного решения по уголовному делу по обвинению гражданина в совершении вымогательства. Рассматривая указанное уголовное дело, судья принял решение воспользоваться данными обстоятельствами в целях личного корыстного обогащения. Реализуя свои намерения, он сообщил своему знакомому о том, что изменил квалификацию с вымогательства на самоуправство и освободил от уголовной ответственности указанного выше гражданина, в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Одновременно судья попросил передать ему в качестве благодарности 1 миллион рублей.

После этого, предполагаемый посредник и бывший подсудимый обратились в правоохранительные органы, а в марте 2019 года посредник, действуя уже в рамках оперативного эксперимента, передал судье часть взятки в размере 550 тысяч рублей. После получения денег судьей, его незаконная деятельность была пресечения сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Осенью 2019 года Квалификационная коллегия судей Самарской области удовлетворила заявление судьи Автозаводского районного суда Тольятти о прекращении полномочий судьи по пп. 1 п. 1 ст. 14 закона РФ "О статусе судей в РФ".

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ставропольского района Самарской области для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области