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Его подозревают в даче взятки в 7 млн рублей.
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В Шереметьево задержан бывший вице-губернатора Мордовии Алексей Меркушкин

13 мая 2021 22:18
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Его подозревают в даче взятки в 7 млн рублей.

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки в размере 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск. Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший", - сказал он.

По его словам, дело возбуждено по статье "Дача взятки".

 

Фото:   Сергей Фадеичев/ТАСС

Теги: дача взятки задержан

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