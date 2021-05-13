В Шереметьево задержан бывший вице-губернатора Мордовии Алексей Меркушкин

104

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки в размере 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск. Задержан он в рамках расследования уголовного дела о даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей за непринятие мер по проверке, скрывшей серьезные нарушения в деятельности банка "Мордовпромстройбанк", одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший", - сказал он.

По его словам, дело возбуждено по статье "Дача взятки".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС