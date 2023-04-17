В Шереметьево перехватили контрабанду алмазов и других камней на шесть миллионов рублей

66

Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в понедельник, сообщает РИА Новости.

"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней", - говорится в релизе.

Драгоценности обнаружили у иностранца в багаже и личных вещах, оценочная стоимость груза "превышает 6 миллионов рублей". Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере.

На распространенных ФСБ оперативных кадрах видно, как иностранец в костюме по просьбе оперативников открывает багаж и достает свертки и пакетики с драгоценными камнями. Другие детали не раскрываются.

Фото: ru.freepik.com