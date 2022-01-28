В Шенталинском районе мужчина обвиняется в уничтожении следов преступления

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Шенталинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1969 года рождения, подозреваемого в совершении преступления по статье "Укрывательство преступления".



"В октябре 2021 года в одном из вагончиков, предназначенных для проживания рабочих на территории деревни Карабикулово Шенталинского района Самарской области, было обнаружено тело мужчины без признаков жизни с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении данного преступления был задержан уроженец Кировской области 1961 года рождения, который пояснил, что совершил преступление на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе распития спиртных напитков с погибшим. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу" - рассказали в пресс-службе СУ СК СО.



В рамках расследования данного уголовного дела следователем было установлено, что один из рабочих, желая помочь обвиняемому избежать уголовной ответственности, решил скрыть следы преступления. Мужчина уничтожил имеющиеся на ноже следы преступления, после чего вложил его в руку погибшего. Своими действиями он затруднил расследование и раскрытие преступления.



В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления).