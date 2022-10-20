В селе Лопатино прохожий на тропинке вдоль водоема обнаружил труп 71-летнего мужчины 

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В Самарской области полицейские задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

В Ставропольском районе Самарской области возле водоема обнаружен труп 71-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Вечером 10 октября текущего года в дежурную часть отдела полиции Ставропольского района поступила информация о преступлении, совершенном в селе Лопатино, где прохожий на тропинке вдоль водоема обнаружил труп мужчины.

Полицейские со служебной собакой исследовали берег пруда - место происшествия.

"В течение двух суток сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий: в том числе, установили личность погибшего, опросили возможных очевидцев происшествия – охранников общества с ограниченной ответственностью рыбхоз, на территории которого обнаружено тело. Эксперты изъяли у мужчин образцы биоматериала и вещи", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Оперуполномоченные со слов свидетелей составили и распространили ориентировку с описанием похищенных у погибшего удочек и сотового телефона, провели анализ телефонных соединений с места происшествия, проверили места возможного сбыта краденного и повторное обследование прилегающей к пруду территории, в ходе которого в зарослях камыша обнаружили велосипед погибшего.

В ходе подворового обхода были опрошены местные жители, получена оперативная информация о том, что к преступлению может быть причастен проживающий на территории одного из СНТ мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, безработный.

Полицейские задержали ранее судимого за кражу мужчину 1993 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Информация о возможной его причастности к совершению особо тяжкого преступления подтвердилась.

В настоящее время СУ-СКР Самара в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: ГУ МВД СО