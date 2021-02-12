В Самарской области прошла Всероссийская акция «Узнай о своих долгах»

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Судебные приставы помогли жителям региона узнать о своих задолженностях с помощью мобильного приложения «Банк данных исполнительных производств». В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах» работниками Управления взыскано свыше 400 тысяч рублей.

Судебные приставы по всей стране проинформировали граждан о работе Службы и необходимости соблюдать правила информационной безопасности. Во Всероссийской акции приняли участие и сотрудники Управления ФССП России по Самарской области. Судебные приставы региона проверили на наличие задолженности граждан на улицах, торговых площадках, в отделениях почтовой связи и учебных заведениях. Всего в этот день на наличие задолженности проверено свыше 860 человек. Должниками оказались 140 граждан. В результате проведения акции окончено 86 исполнительных производств на сумму почти 300 тысяч рублей, частично взыскано по неоконченным — еще свыше 100 тысяч рублей.

В рамках акции заместитель руководителя Управления ФССП России по Самарской области Марина Волкова приняла участие в брифинге в пресс-центре «Комсомольской правы». Заместитель главного судебного пристава региона рассказала, как не стать жертвой мошенников, выдающих поддельные сайты за официальный сайт Службы, и что единственный безопасно способ оплатить задолженность онлайн — это использовать сервис «Банк данных исполнительных производств» (http://r63.fssp.gov.ru). А также Марина Волкова рассказала о новых возможностях сервиса «Цифровое исполнительное производство» и работе «Группы Телефонного Обслуживания».

Также жителям Самарской области в рамках акции было вручено почти 1,5 тысячи листовок и на 150 смартфонах установлены приложения «ФССП» для самостоятельного отслеживания возникающих задолженностей.