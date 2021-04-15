Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ветерана Росгвардии поздравили с 90-летием
В Самаре ветерана Росгвардии поздравили с 90-летием
Подход к социальной поддержке россиян продолжит меняться
Подход к социальной поддержке россиян продолжит меняться
С 15 апреля в Самаре можно открывать летние веранды кафе
С 15 апреля в Самаре можно открывать летние веранды кафе
В Самарской области пройдет аукцион с квартирами, участками и автомобилями
В Самарской области пройдет аукцион с квартирами, участками и автомобилями
Тольяттинец украл из магазина бытовую технику на 3 тысячи рублей
Тольяттинец украл из магазина бытовую технику на 3 тысячи рублей
С 15 по 23 каждого месяца колл-центр «РКС-Самара» будет работать только на приём показаний приборов учёта. 
С 15 по 23 каждого месяца колл-центр «РКС-Самара» будет работать только на приём показаний приборов учёта. 
Что делать самарцам, которые уже купили тур в Турцию или Танзанию
Что делать самарцам, которые уже купили тур в Турцию или Танзанию
Россия с сегодняшнего дня до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию
Россия с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.68
-1.57
EUR 90.54
-1.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Происшествия Криминал

В Самарской области пройдет аукцион с квартирами, участками и автомобилями

15 апреля 2021 09:51
40
В Самарской области пройдет аукцион с квартирами, участками и автомобилями

Арестованное судебными приставами имущество можно приобрести на торгах. 

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 05 и 11 мая 2021 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество: квартиру в г. Самаре на ул. Георгия Ратнера за 2,1 миллиона рублей или на ул. Воеводина за 1,2 миллиона рублей, в г. Тольятти на ул. Спортивной за 1,4 миллиона рублей или на ул.Юбилейной за 1,9 миллиона рублей, в г. Новокуйбышевске на ул. Миронова за 1,1 миллиона рублей или на ул. Чернышевского за 2,5 миллиона рублей.

Те, кто предпочел бы недвижимому имуществу — движимое, могут приобрети KIA   RIO 2011 года за 190 тысяч рублей, Toyota Land Cruiser 2004 года за 762 тысячи рублей, Chevrolet Cruze 2013 года за 268 тысяч рублей или Volkswagen Polo 2014 года за 258 тысяч рублей.

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременения, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров принимает участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Президиума Госсовета РФ и Агентства стратегических инициатив.
14 апреля 2021  19:32
В режиме «мозгового штурма»: Дмитрий Азаров принял участие в подготовке совместного заседания Президиума Госсовета РФ и АСИ
Политика
547
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
14 апреля 2021  16:09
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Политика
448
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
14 апреля 2021  13:22
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
408
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
14 апреля 2021  13:16
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
358
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
14 апреля 2021  13:09
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
В стране
355
Весь список