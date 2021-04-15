В Самарской области пройдет аукцион с квартирами, участками и автомобилями

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Арестованное судебными приставами имущество можно приобрести на торгах.

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 05 и 11 мая 2021 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество: квартиру в г. Самаре на ул. Георгия Ратнера за 2,1 миллиона рублей или на ул. Воеводина за 1,2 миллиона рублей, в г. Тольятти на ул. Спортивной за 1,4 миллиона рублей или на ул.Юбилейной за 1,9 миллиона рублей, в г. Новокуйбышевске на ул. Миронова за 1,1 миллиона рублей или на ул. Чернышевского за 2,5 миллиона рублей.

Те, кто предпочел бы недвижимому имуществу — движимое, могут приобрети KIA RIO 2011 года за 190 тысяч рублей, Toyota Land Cruiser 2004 года за 762 тысячи рублей, Chevrolet Cruze 2013 года за 268 тысяч рублей или Volkswagen Polo 2014 года за 258 тысяч рублей.

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременения, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.