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В Самарской области на воде нашли 19 должников

10 сентября 2021 09:40
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В Самарской области на воде нашли 19 должников

В ходе акции «Должник на воде» судебные приставы проверили на задолженности свыше 100 граждан – водителей и пассажиров маломерных судов. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области завершило акцию «Должник на воде». С июня по сентябрь судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками Центра Государственной инспекции по маломерным судам  МЧС России по Самарской области проверяли владельцев и пассажиров маломерных судов на наличие задолженностей в акватории рек области. Всего за период проведения акции проверили 170 граждан, из которых 19 оказались должниками по исполнительным производствам различных категорий. В результате судебными приставами-исполнителями вручено 16 требований о явке на прием и окончено 22 исполнительных производства по взысканию административных штрафов.

В ходе проведения акции гражданам вручено 190 листовок о работе электронного сервиса  «Банк данных исполнительных производств», который располагается на официальном сайте УФССП России по Самарской области (http://r63.fssp.gov.ru/). Данный сервис позволяет самостоятельно проверить себя на наличие задолженности и оплатить ее с помощью информационного ресурса.

 

Теги: Должник на воде судебные приставы

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