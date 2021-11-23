В Самарской области могут увеличить штрафы за парковку на газоне

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В Самарской области могут серьезно ужесточить наказание за парковку на газоне. Такой законопроект обсудили депутаты Самарской Губернской Думы, во вторник, 23 ноября, на заседании общественной комиссии.

В частности, документ предполагает увеличение штрафа на 500 рублей, а также предусматривает ответственность за повторное нарушение, которого раньше не было. Таким образом наказание за парковку на газоне вместо от 1000 до 3000 рублей, составит от 1500 до 3500. А за повторное нарушение - до 5000 рублей.

Члены общественной комиссии намерены рассмотреть эти поправки в закон на ближайшем заседании профильного комитета, пишет ГТРК Самара.